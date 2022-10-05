Культура

Часть дома купца Калашникова восстановили в Острове

В Острове провели восстановительные работы в части дома купца Калашникова (флигеля). Об этом сообщила сотрудник районной библиотеки Алла Васильева в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Алла Васильева

9 октября здесь открылось выставка «Н. К. Рерих и Псковский край». Начиная с конца XVIII века основой экономического развития Острова была торгов льном, пенькой, щетиной, кожей. Островские купцы, в том числе и Калашниковы, способствовали «росту и даже некоторому процветанию Острова, что особенно отразилось в городском строительстве». В 1831 году в Острове насчитывалось уже 39 каменных домов, а также существовало 18 льняных контор.