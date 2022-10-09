Молодёжный музыкальный марафон «Зажигай» состоялся в Себеже

Молодёжный музыкальный марафон «Зажигай» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялся в доме культуры в Себеже 6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.
Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова
Молодые вокалисты и саксофонисты представили зрителям обновлённую концертную программу из популярных песен и джазовых инструментальных композиций.
Как рассказала руководитель специальности «Музыкальное искусство эстрады колледжа» Ирина Галковская, это уже десятая гастрольная поездка солистов по районным центрам Псковской области. Программу «Зажигай» уже увидели в Палкино, Родине, Пыталово, Писковичах, Острове, Локне, Великих Луках, Невеле и Дно.
Зрителями концертов стали более 2 тысяч учащихся старших классов общеобразовательных школ и студентов ссузов Псковской области.
«Поездка в Себеж стала для нас незабываемой. Хочется отметить по-особенному тёплый приём зрителей, а ведь именно эта поддержка очень важна для начинающих артистов», – рассказали в колледже искусств.
Студенты и педагоги посетили краеведческий музей Себежа, совершили экскурсию по городу, побывали в Себежской ДШИ на занятии эстрадного вокала в классе Натальи Федотовой.
«Такая насыщенная программа необыкновенно ценна: она одновременно является культурно-просветительской, профориентационной и познавательной», – отметили в колледже.