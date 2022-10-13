Культура

Научно-практическая конференция о наследии Петра I проходит в Великих Луках

Всероссийская научно-практическая конференция «Наследие Петра Великого в регионах России и современность», посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, проходит в Великих Луках с 13 по 14 октября. Об этом сообщается в группе Великолукской центральной библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: Великолукская ЦГБ имени М. И. Семеновского

В Детской музыкальной школе №1 имени М. П. Мусоргского участники конференции познакомились с художественной выставкой «Великие Луки и Пётр Великий» и приняли участие в фотосессии. Далее прошло пленарное заседание, в рамках которого порядка 10 спикеров выступали с научными докладами. География участников разнообразная: Псков, Пенза, Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Архангельск, Воронеж.

После этого прошли секционные заседания в ЦГБ имени М. И. Семеновского «Петровская эпоха и ее влияние на развитие регионов России: история и современность», «Образ Петра I в русской истории и культуре: региональный контекст».