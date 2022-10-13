Культура

К участию в фестивале «Руками женщины» приглашают псковичей

Четвёртый Международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» состоится в Москве с 2 по 4 декабря. В нём могут принять участие мастера из Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

К участию приглашают мастеров народного творчества, ремесленников, дизайнеров, художников и представителей других творческих направлений, туристические компании и агентства. Ожидается участие представителей из 85 регионов России, а также стран СНГ и зарубежных стран.

Фестиваль призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через народные художественное промыслы, ремесла, декоративно-прикладное искусство, национальные костюмы и традиции.

«Участники мероприятия получат возможность показать уникальность и потенциал сувенирной продукции региона, национальный колорит региона через народно-художественные промыслы и ремесла, через самобытность женщин региона, а также насколько многогранны народно-художественные промыслы в условиях современности и насколько благороден труд женщины, воплощающий в своем образе лучшие культурные традиции народов России. Кроме того, рассказать о туристических маршрутах региона и показать инвестиционную привлекательность региона для женщин малого и среднего бизнеса», - рассказали в администрации.

В рамках фестиваля состоятся показы мод, фотовыставки, мастер-классы и нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов. С условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Организатором фестиваля «Руками женщины» выступает РОО «Интернациональный Союз женщин» при поддержке министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму.