К участию в фестивале «Руками женщины» приглашают псковичей

Четвёртый Международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» состоится в Москве с 2 по 4 декабря. В нём могут принять участие мастера из Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
К участию приглашают мастеров народного творчества, ремесленников, дизайнеров, художников и представителей других творческих направлений, туристические компании и агентства. Ожидается участие представителей из 85 регионов России, а также стран СНГ и зарубежных стран.
Фестиваль призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через народные художественное промыслы, ремесла, декоративно-прикладное искусство, национальные костюмы и традиции.
В рамках фестиваля состоятся показы мод, фотовыставки, мастер-классы и нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов. С условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте проекта.
Организатором фестиваля «Руками женщины» выступает РОО «Интернациональный Союз женщин» при поддержке министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму.