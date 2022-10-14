Культура

Фильм о военнопленных «Помни имя мое» снимут в Дно

Фильм о военнопленных времен Великой Отечественной войны «Помни имя мое» будут снимать в Дно. Фильм имеет статус национального, снимать его будет Санкт-Петербургская студия документальных фильмов при поддержке Минкульта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил режиссер кинокартины Александр Гринёв.

Он отметил, что во времена Великой Отечественной войны на территории города находилось два лагеря для военнопленных. У каждого из них располагались могилы-рвы, в которые свозили трупы военнопленных.

«Мы провели архивную работу в Государственном архиве РФ и выявили документы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в Дно. Согласно этим актам, количество останков в вскрытых рвах порядка 45 человек. В одном из них лежат останки партизана-подпольщика Фёдора Давыдова, который является моим родственником и был расстрелян в 1942 году», - рассказал режиссер.

Сейчас продолжается архивная работа и поиск карточек военнопленных, которые находились и были убиты в лагерях, пояснил Александр Гринёв. Также в распоряжении съемочной группы имеется немецкая аэрофотосъемка Дно, которая и позволила участникам выявить рвы.

Разведка местности началась уже сегодня, 14 октября. С 15 до 18 октября пройдут съемки фильма. В разведке и раскопках принимают участие межрегиональная историко-патриотическая поисковая общественная организация «Псковский рубеж» и поисковый отряд «Зверобой».

«Показ фильма планируется в Дно, попробуем договориться еще о показах на территории области. Мы очень благодарны правительству Псковской области за помощь, потому что мы вечером написали обращение, и на следующее утро нам оказали всю необходимую поддержку», - резюмировал режиссер.