Культура

Выставка фотографа Татьяны Андрияновой пройдет в псковской библиотеке

Выставка фотографа из Санкт-Петербурга Татьяны Андрияновой откроется в Псковской областной библиотеке имени Курбатова 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Около 40 фоторабот, выполненных в классических традициях светописи, посвящены Изборску. Пейзажи, жанровые и архитектурные зарисовки, портреты людей, живущих в этих местах, - все это нашло отражение в творчестве Татьяны Андриановой.

«В современном мире фотографию и другие мультимедийные форматы можно по праву считать своего рода летописным источником. И автор новой выставки внимательно собирает и фиксирует визуальным способом информацию о событиях сегодняшнего дня. Под воздействием времени эта информация становится уже историей. Но и формат фотографии, используемый Татьяной Андриановой, не совсем обычен. В противовес цифровой съемке, аналоговая фотография большинству аудитории может показаться пережитком прошлого. Но это не так. Став уже историческими по времени, аналоговые фото они остаются современными по сути», – рассказали в библиотеке.

На выставке «Летопись нашего времени. Изборск в рукотворной серебряной фотографии Татьяны Андриановой» - все авторские фотоснимки сняты на пленку и отпечатаны ручным способом, поэтому отличаются от цифровых изображений.

Работы, которые выставят в библиотеке - это часть фотографического материала, входящего в творческий проект Татьяны Андрияновой «Древние крепости Северо- Запада Руси». Первая выставка этого проекта «Крепость Копорье» с успехом прошла в феврале 2021 года в выставочном зале Музейного агентства Ленинградской области.

Выставка пройдет в 18:00 в фойе 1-го этажа библиотеки имени Курбатова по адресу: Псков, улица Профсоюзная, дом 2.