Культура

«Михайловское» представляет свой выставочный проект к 350-летию Петра I в Калужской области

Выставку постеров «Пётр и Пушкин», подготовленную в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в эти выходные открыли в музее-усадьбе «Полотняный Завод» в Калужской области. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», новая передвижная экспозиция создана к 350-летию первого русского императора. В ней представлены факсимильные фрагменты рукописей поэта, а также портреты Петра I и иллюстрации к «Полтаве», «Арапу Петра Великого», «Стансам», «Медному всаднику» и другим произведениям Пушкина, где глава государства — исторический персонаж и «действующее лицо».

Фото Марины Величко с официального сайта музея-усадьбы «Полотняный завод»

В музее напомнили, что большой выставочный проект под тем же названием в нынешнем году развернули и в Псковской области, в мемориальном музее-усадьбе Ганнибалов «Петровское» в составе Пушкинского Заповедника. Он будет доступен для жителей и гостей Пушкиногорского района до конца текущего года, в том числе — по «Пушкиной карте». Баннерная выставка, с которой сейчас знакомят посетителей «Полотняного Завода» — своего рода конспект этой большой экспозиции.