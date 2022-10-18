Культура

Ведущие деятели культуры проведут творческие мастерские в Пскове

Творческие мастерские «Новое передвижничество» ведущих деятелей культуры состоятся 20 и 21 октября 2022 года в Пскове. Мероприятия организованы при поддержке министерства культуры РФ и регионального комитета по культуре, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Изображение здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказали в колледже, «Новое передвижничество» - уникальная художественно-просветительская программа, комплексно реализующая идею художественного просветительства на территории России. Главная цель – распространение художественных ценностей, сконцентрированных в культурных столицах. Художественная классика, искусство высокой традиции прошлого и настоящего, представленное на высшем исполнительском уровне - центральный объект внимания её создателей и участников.

В 2009 году программа «Новое передвижничество» была включена в ФЦП «Культура России, что позволило расширить географию деятельности до всероссийского масштаба и обрести статус общероссийского проекта. С декабря 2018 года мероприятия художественно-просветительской программы «Новое передвижничество» проводятся, в том числе, с использованием гранта президента Российской Федерации.

За годы работы программы установились крепкие связи с ведущими ВУЗами и образовательными учреждениями, в их числе: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Российская академия музыки имени Гнесиных, Центральная музыкальная школа-Академия исполнительского искусства, ГИТИС, Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова, Школа акварели Сергея Андрияки, Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, ГМПИ имени Ипполитова-Иванова и другие.

Мастер-классы и дискуссии проведут ведущие деятели искусства: