Культура

Увлекался ли Пушкин информатикой: шутливую викторину ко Дню лицея подготовили в «Михайловском»

Специальную викторину ко Дню лицея подготовили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина в «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, свои знания лицейских страниц из жизни поэта сегодня все желающие могут проверить, посетив официальную страницу Пушкинского Заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Николай Алексеев, «Михайловское».

Скульптура Галины Додоновой «Пушкин-лицеист» (1968) в мемориальной усадьбе поэта

Простые вопросы здесь чередуются с достаточно сложными, серьёзные — с шутливыми. Так, например, участникам и гостям сообщества предлагают вспомнить, вызывал ли Александра Пушкина на дуэль его приятель Вильгельм Кюхельбекер и была ли информатика любимым уроком будущего поэта.

В музее рассказали: «…В этот осенний день, когда "роняет лес багряный свой убор", Пушкин и его друзья неизменно отмечали годовщину открытия Царскосельского лицея, по меткому пушкинскому определению — своего духовного отечества. Не всегда поэт мог присутствовать на этих товарищеских встречах. Но, даже находясь в ссылке, гонимый и опальный, вдали от друзей, он всегда был душою с ними. Лицейским годовщинам Пушкин посвятил пять стихотворений, и они полны глубоких раздумий о минувшем и пережитом».

Напомним, что Императорский Царскосельский лицей был основан по указу Александра I. Документ был подписан в августе 1810 года, а уже через год в учебном заведении приняли первых воспитанников. Программа обучения в нём была разработана Сперанским и ориентирована в первую очередь на подготовку просвещённых государственных чиновников высших рангов.