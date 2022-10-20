Культура

Юным псковичам предлагают нарисовать встречу Нового года во время войны

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к Международному конкурсу рисунков «Нарисуй "Ёлку Победы"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Музей Победы совместно с фондом Оксаны Фёдоровой, Российским движением школьников, Юнармией, издательской группой АСТ, сетью магазинов «Передвижник» и заводом художественных красок «Невская Палитра» предлагают художникам в возрасте от 6 лет нарисовать новогоднюю открытку.

«На конкурс необходимо подготовить рисунки, посвященные встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны. На открытках обязательно должна быть "Ёлка Победы". В работах участники могут отобразить, как украшали елку их сверстники, как делали ёлочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику», – рассказали о конкурсе в музее.

Работы можно загрузить на сайт Музея Победы до 30 ноября. Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет. В каждой категории жюри выберет три работы. Имена победителей объявят 16 декабря. Их рисунки будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Все работы участников войдут в виртуальную выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее с 9 по 15 декабря, а также отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Новым годом.

Авторов лучших работ по мнению экспертного жюри и зрительского голосования наградят дипломами и подарками от Музея Победы и партнеров конкурса на торжественной церемонии.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы.