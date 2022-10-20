Культура

Псковский ансамбль «Сказ» выступит на гала-концерте конкурса «Многоликая Россия»

Ансамбль «Сказ» выступит на гала-концерте лауреатов IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Многоликая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Фестиваль пройдет 23 октября в Твери. На одной сцене выступят лауреаты фестиваля – оркестры и ансамбли из различных учреждений культуры регионов России, которые будут играть на национальных музыкальных инструментах.

Свое творчество зрителям представят коллективы из Адыгеи, Бурятии, Карелии, Крыма, Северной Осетии, Кемеровской, Костромской, Тверской областей, Москвы.

Напомним, руководителю псковского ансамбля «Сказ» Константину Абабкову вручили премию правительства РФ «Душа России».