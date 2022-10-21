Культура

Пушкинские доброхоты вышли на борьбу с палой листвой

Доброхотский отряд 10 класса Пушкиногорской средней школы вчера, 20 октября, помог убрать опавшую листву в парке мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежда Шабловская.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Куратор музейной работы с волонтёрами также уточнила, что в текущем году в Святогорье уже побывало двадцать отрядов пушкинских доброхотов. Это студенты и школьники из Пскова, Себежа, Пушкинских Гор, из Москвы и Санкт-Петербурга, Набережных Челнов и Перми, Выборга, Пикалева, Кунгура. Среди них есть и ветераны движения, и новички. Так, например, команда лицея № 78 из города Набережные Челны в этом году работала в «Михайловском» в 33-й раз, отметив таким образом треть века своей истории. А для воспитанников Себежского специального училища нынешний доброхотский сезон был первым.

Кроме того Надежда Шабловская подчеркнула, что движение пушкинских доброхотов в «Михайловском» в целом преодолело пресловутую сезонность и своих добровольных помощников музей теперь принимает не только летом, но, пусть и в меньших количествах, также в зимние, весенние и осенние месяцы.

Напомним, что у истоков волонтёрского движения в Святогорье стоял легендарный музейщик, первый послевоенный директор «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко. Именно с его лёгкой руки паломников-добровольцев в «Михайловском» называют старинным русским словом «доброхоты».