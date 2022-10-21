Культура

Круглый стол для специалистов традиционной народной культуры прошел в Сигово

Круглый стол для специалистов традиционной народной культуры в рамках проекта «Мы живем на границе» прошел в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества

Мероприятие собрало специалистов из шести приграничных муниципалитетов Псковской области, которые рассказали о проектах, направленных на сохранение самобытных традиций региона.

«Программа круглого стола была насыщенной и интересной. Одним из вопросов стала проектная деятельность. Директор общественной организации "Чудской проект" Ольга Василенко рассказала коллегам о разработке проектов по экологическому образованию, сохранении и популяризации культурного наследия, приграничном сотрудничестве», - уточнили в учреждении.

Руководитель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето», член Совета Ассоциации финно-угорских народов РФ, член Консультативного совета Северо-Западного федерального округа по вопросам коренных народов Хелью Маяк поделилась опытом в создании информационного центра на территории музея-усадьбы, посвящённого истории и культуре народа сето.

«Встреча в деревне Сигово - это своеобразная творческая площадка для специалистов культуры, музейных работников, представителей общественной организации для поиска новых путей развития и точек роста в совместной деятельности, способных сохранить свою идентичность находясь на границе трёх государств», - отметили в центре народного творчества.

Круглый стол проходит при участии Псковского областного центра народного творчества, Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» и музея-усадьбы народа сето.