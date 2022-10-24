Культура

Когда лебеди впервые появились на Городищенском озере, рассказали в музее

Лебеди на Городищенском озере в Изборске впервые появились в 1984 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Лебеди на Городищенском озере, 1984. Фото: Геннадий Егоров

«Две белоснежные крупные птицы - родители, и три поменьше - повзрослевшие птенцы. Их привлекла "живая" вода полыньи оледеневшего водоема, рядом с которым бьют Словенские ключи. С тех пор популяция лебедей увеличилась и не покидает озеро даже зимой», - рассказали в музее.

Среди взрослых особей уже более пяти лет живет пожилой самец с поврежденным крылом. Он не создает себе пару, но никогда не покидает большую лебединую семью, уточнили в учреждении.

Сентябрь-октябрь 2022. Фото: Михаил Куземка

«Сотрудники музея-заповедника "Изборск" постоянно наблюдают за состоянием птицы. Несмотря на утрату возможности летать, лебедю ничего не угрожает!» - добавили в музее.