Культура

Более 200 билетов на аттракционы и концерты передали для семей мобилизованных псковичей

Более 200 билетов на развлекательные мероприятия передала администрация города Пскова для семей мобилизованных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Дети смогут бесплатно покататься на аттракционах в Детском парке, сходить на представления в Планетарий, побывать на программах Городского культурного центра «Звуки музыки» и «Сказание о древнем городе», а также вместе с родными стать участниками концерта «Вместе мы большая сила, вместе мы семья» в Доме Офицеров в День народного единства.

Билеты можно получить в Центре помощи семьям мобилизованных граждан на улице Некрасова, 19 с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00.

«Это первая партия контрамарок на ближайшие мероприятия. Будем и дальше поддерживать семьи, в которых мужчины участвуют в специальной военной операции», – отметил сити-менеджер.