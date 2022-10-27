Культура

«Михайловское» в графике петербургского мастера покажут в Подмосковье

Из Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в Подмосковье, в Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в посёлке Большие Вязёмы, отправлена выставка работ художника-графика, петербуржца Владимира Алексеева.



Владимир Алексеев. Михайловское. Поклонная горка (1993). Из собрания музея.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, экспозицию в Московской области планируют открыть для посетителей уже в предстоящую субботу, 29 октября. В неё вошли 50 листов оригинальной и печатной графики (офорты, акварели, рисунки тушью и карандашами, проч.), а также печатная форма — гравировальная доска белого металла «Михайловское. Дом поэта. Зима», датируемая концом 1970-х — 1980-ми годами.

Вниманию посетителей будут предложены многочисленные виды псковских пушкинских мест, выполненные в период с 1965-го по 2001 год. Есть здесь и два жанровых рисунка, главное действующее лицо которых — поэт («Пушкин в рабочем кабинете», «Пушкин на ярмарке»; оба — 1965), а также силуэтный портрет легендарного «михайловского домового», первого послевоенного директора «Михайловского» С.С. Гейченко.

В музее также рассказали, что впервые Владимир Алексеев побывал в Святогорье в 1960-м году. Позднее, в студенчестве, вместе с однокашниками по «Репинке», он проходил здесь творческую практику, а уже потом, по окончании вуза, в течение трёх десятилетий регулярно приезжал в заповедник, познакомился и подружился с его легендарным директором и хранителем. В 2003 году он был в Михайловском в последний раз — на торжествах по случаю столетия со дня рождения С.С. Гейченко.

Изысканную, поэтичную графику художника из северной столицы Пушкинский Заповедник экспонировал не один раз — как в составе различных тематических выставок в «Михайловском», так и за его пределами, и всегда с должным успехом. Сегодня в фондах «Михайловского» хранится свыше двухсот произведений мастера.

Планируется, что выставка «Владимир Алексеев. Графика» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Больших Вязёмах немногим более месяца — до 10 декабря.