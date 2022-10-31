Культура

Музыканты псковского колледжа искусств выступили в Гдове

Творческий коллектив Псковского областного колледжа искусств посетил город Гдов 28 октября в рамках Всероссийской акции «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств.

Фото: Псковский областной колледж искусств

На базе Гдовской детской музыкальной школы прошли мастер-классы преподавателей колледжа – Георгия Гребеня (гитара), Татьяны Байковой (флейта), Ирины Ивановой (гусли звончатые), Виктора Иванова (фортепиано).

«Преподаватели и учащиеся школы получили прекрасный стимул для дальнейших занятий с детьми и собственного профессионального развития», – отметили в колледже.

Жителям Гдова представили совместную выставку художественных и декоративно-прикладных работ студентов колледжа и мастеров народных промыслов Псковской области.

Завершился творческий день концертом оркестра народных инструментов колледжа искусств под руководством Георгия Гребеня. В концерте приняли участие солисты – студенты и преподаватели колледжа искусств: Никита Никитин (3 курс, баян), Глеб Бакаушин (3 курс, гитара), Никита Шанович (3 курс, аккордеон), Маргарита Галкова, Анастасия Лобанова, Даниил Семенов (4 курс, гусли звончатые), вокальный ансамбль Le cantante студентов специальности «Хоровое дирижирование» (руководитель Инна Суровицкая), Кира Горшкова (вокал), Сергей Поторочин (балалайка).

Студенты колледжа искусств посетили музей города Гдова и познакомились с историей древней крепости.