Культура

Архитектор Владимир Шуляковский назвал расположение арт-объектов в Пскове бессистемным

Бессистемным назвал расположение арт-объектов в Пскове архитектор Владимир Шуляковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нельзя сказать, что в городе в области арт-объектов хороший порядок. Есть хорошие скульптуры, установленные как попало, есть хорошие муралы, написанные где попало. Системы нет. Может ли быть такая система вообще, я не знаю, поскольку это тонкое и творческое дело, не поддающееся регламентации», – отметил гость студии.

Кроме того, он уточнил, что идея написать некий свод правил, который бы жестко регламентировал эту сферу - невозможно.

«Создать совет широкой общественности также не годится - соберутся все со своими вкусами», – добавил архитектор.

Напомним, архитектор Владимир Шуляковский – автор стелы на площади Героев-десантников; въездных знаков в Псков; автор Вечевого колокола в сквере Народовластия, выступал против строительства домов выше пяти этажей вокруг площади Героев-десантников, публично отстаивал сохранение под стенами Псковского кремля инсталляции «Россия начинается здесь».