Архитектор Владимир Шуляковский назвал расположение арт-объектов в Пскове бессистемным

Бессистемным назвал расположение арт-объектов в Пскове архитектор Владимир Шуляковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Кроме того, он уточнил, что идея написать некий свод правил, который бы жестко регламентировал эту сферу - невозможно.
«Создать совет широкой общественности также не годится - соберутся все со своими вкусами», – добавил архитектор.
Напомним, архитектор Владимир Шуляковский – автор стелы на площади Героев-десантников; въездных знаков в Псков; автор Вечевого колокола в сквере Народовластия, выступал против строительства домов выше пяти этажей вокруг площади Героев-десантников, публично отстаивал сохранение под стенами Псковского кремля инсталляции «Россия начинается здесь».