Культура

Съёмки «Невского ковчега» прошли в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова

Съёмки программы «Невский ковчег» прошли в Мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше при поддержке федерального телеканала «Россия - Культура». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В музее-усадьбе работала съемочная группа ГТРК «Санкт-Петербург» в главе с режиссером Аллой Чикичёвой.

Проект «Невский ковчег» рассказывает о людях, которые жили и творили, вольно или невольно руководствуясь девизом Петра I: «Небываемое бывает». Программа, которую снимали в музее-усадьбе, посвящена писательнице, внучке выдающегося композитора Н.А. Римского-Корсакова – Ирине Головкиной.

«Она родилась в 1904 году в усадьбе Вечаша, и позднее вместе с семьей проводила каждое лето вплоть до 1917 года в имении Любенск. С этими местами связаны самые счастливые воспоминания Ирины Головкиной, ее первые дневниковые записи и литературные опыты», – рассказали в музее.

В эфир выпуск программы, посвященный Ирине Головкиной, выйдет 11 декабря 2022 года на телеканале «Россия - Культура».