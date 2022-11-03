Культура

Музейную почту «Михайловского» снабдят настоящим штемпелем

Отправлять открытки смогут посетители государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом директор учреждения Георгий Василевич сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Скоро у нас появится переводной штемпель как на настоящей почте. Почта России готова пойти на это. Он появится, как мы надеемся, с февраля, когда в "Михайловском" будут отмечать 180-летие Семена Гейченко», – рассказал гость студии.

Семен Гейченко – легендарный первый послевоенный директор и хранитель «Пушкинского уголка».