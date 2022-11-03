Культура

«Ночь искусств» впервые провели в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Акция «Ночь искусств» впервые прошла в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. С искусством художественной военно-исторической миниатюры знакомились пятиклассники Булынинской школы Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

Юные посетители ознакомились с выставкой "История мундира", посмотрели видеосюжеты с открытия выставки. В экспозиции представлены 35 оловянных солдатиков (художественная военно-историческая миниатюра). Именно они стали центральной темой интерактива.

«Изучив искусные экспонаты коллекции, ребята попробовали раскрасить своих миниатюрных солдатиков с соблюдением исторической достоверности их внешнего вида. Мы были рады гостям и той творческой атмосфере, которую нам удалось создать совместными усилиями в день культурно-образовательной акции "Ночь искусств"», - отметили в музее.