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Культура

Век «Михайловского» в графике экспонируют в подмосковной усадьбе Пушкиных и Ланских

05.11.2022 19:02|ПсковКомментариев: 0

В городе Чехове Московской области, в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское», сегодня, 5 ноября, для посетителей открыли выставку, подготовленную в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Вера Ахмедова. Пушкинский заповедник. Петровское (2011). Из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», экспозиция называется «Пушкинский заповедник в графике» и посвящена столетней послереволюционной истории «Пушкинского уголка» на Псковщине. В неё вошли 33 листа из фондов музея. Основная часть выбранного для показа в Подмосковье — виды мемориальных усадеб и их окрестностей, а также музея «Водяная мельница в деревне Бугрово» и Святогорского монастыря (в том числе — зарисовки купола и детали орнамента на кладке Успенского собора, сделанные знаменитым Борисом Калаушиным в 1946 году). Есть на выставке несколько музейных интерьеров и отдельных экспонатов, например, рисунки с изображением пушкинской трости или портрета Байрона. Включили в экспозицию и портрет первого послевоенного директора музея С. С. Гейченко, выполненный тушью, и акварельную зарисовку праздничной толпы на Поэтической поляне близ Михайловского, многое другое.

Борис Калаушин. Святогорский монастырь. Купол церкви и деталь орнамента Успенского собора (1946). Из фондов музея-заповедника

Помимо собственно истории музея эта графика очень интересно представляет историю отечественной графики — художников разных школ и разных поколений, избравших для своих художественных замыслов разные стилевые манеры и графические техники. Две самые ранние работы на выставке датированы 1924 годом, наиболее поздняя — 2017-м.

«Ряд листов мы показываем зрителям впервые», — особо отметила главный хранитель музейных предметов «Михайловского» Дарья Плотникова.

Планируется, что выставка «Пушкинский заповедник в графике» будет работать для посетителей музея-усадьбы «Лопасня-Зачатьевское» чуть более четырёх месяцев, до 8 февраля 2023 года.

Напомним, что бывшее имение в Лопасне связано с историей жены Пушкина, Натальи Пушкиной, урождённой Гончаровой, во втором браке — Пушкиной-Ланской, но более — с историей потомков поэта. В разное время здесь жили или бывали Васильчиковы, Ланские, Пушкины и Гончаровы, связанные между собой родством, в частности — дети старшего сына поэта, Александра Александровича Пушкина, и его первой супруги Софьи Александровны, урождённой Ланской. В предреволюционные годы усадьбой владели племянницы Натальи Николаевны, сестры Гончаровы. В этот период за главным домом усадьбы закрепилось название «Гончаровский дом», а позже усадьбу стали называть «Пушкинское гнездо».

Теги: #выставка #Пушкинские Горы
Источник: Псковская Лента Новостей
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