Культура

В Псковском музее-заповеднике рассказали о редком восьмитомнике

В собрании Псковского музея-заповедника, в отделе книжных фондов и письменных источников (Древлехранилище), хранится редкое иллюстрированное издание – серия книг из восьми томов «История человечества: Всемирная история», подготовленная под общей редакцией немецкого историка Ганса Гельмольта (1865-1929). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Ганс Гельмольт родился в 1865 году в семье саксонского королевского финансового казначея Фердинанда Гельмольта и учился в государственных школах в Глаухау и Хемнице, королевской средней школе в Хемнице (сегодня – средняя школа Карла Шмидта Роттлуфа) и средней школе Святого Креста в Дрездене. После окончания школы в 1884 году он изучал филологию и историю в Лейпцигском и Боннском университетах.

Издание «История человечества» в 9-ти томах вышло на рубеже столетий, в 1904 году типографией книгоиздательского т-ва «Просвещение». Полный перевод со значительными дополнениями для России выполнили известные ученые: В.В. Радлов, А.Л. Погодин, А.А. Кизеветтер, Е.В. Тарле, Я.А. Лурье и др.

«Наш экземпляр в роскошных издательских полукожаных переплетах с золотым орнаментальным тиснением на корешке выполнен в изысканном стиле модерн. Крышки обтянуты светло-коричневым коленкором в тон кожаных корешков. В каждой книге белые муаровые форзацы, художественный узорный обрез, шелковое ляссе», - рассказали в музее-заповеднике.

Издание богато иллюстрировано 260 отдельными приложениями, из которых 60 хромолитографий (под папье-плюр), 145 черно-белых картин, 55 географических карт в красках, а также множество рисунков, факсимиле, схем, планов, таблиц, диаграмм и др. Иллюстрации выполнены на высочайшем полиграфическом уровне в тесной связи с текстом и снабжены подробными пояснениями.

Уникальное издание содержит описание всемирной истории с глубокой древности до второй половины XIX века. Фундаментальный энциклопедический труд отличается цельностью общей концепции. В написании статей для издания приняли участие знаменитые немецкие ученые-историки, используются результаты палеонтологических исследований. В каждом томе рассматривается история различных континентов, впервые большое значение придается описанию океанов.