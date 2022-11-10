Культура

Выставочный проект «Михайловского» удостоен диплома Ассамблеи Петровских музеев

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» удостоен диплома Ассамблеи Петровских музеев и министерства культуры Российской Федерации за организацию и реализацию выставочного проекта «Пётр и Пушкин». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Диплом Георгию Василевичу вручает и. о. директора «Петергофа» Роман Ковриков. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее отметили, что этот проект был разработан и претворён в жизнь в рамках программы «Виват, Пётр Алексеевич!» к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Диплом учреждению вручили сегодня, 11 ноября, на пленарном заседании выставочно-просветительского мероприятия, посвящённого празднованию 350-летия Петра I. Это мероприятие организовано в северной столице под эгидой МК РФ и формально завершает Год Петра в России. Как рассказали в «Михайловском», участники съезда подводят итоги сделанному. В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» — руководящей институции Ассамблеи — подготовили мультимедийный проект, который наглядно демонстрирует ресурсы межмузейного объединения, географию входящих в него учреждений, а также презентует основные результаты работы музеев-участников в юбилейном петровском году. Основное внимание на выставке уделено программе «Виват, Петр Алексеевич!». В её рамках, по статистике МК РФ, в 31 регионе России прошло 129 мероприятий с охватом свыше 800 000 человек.

Кроме того, лидеры музейного сообщества и ведущие эксперты туристической отрасли, собравшиеся сегодня в Санкт-Петербурге, наметят планы на будущее. Разговор об этом пойдёт, в том числе и на стратегической сессии по подведению итогов цикла выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий «Музейные маршруты России», направленных на развитие и продвижение музеев.

На пленарном заседании в Атриуме комендантского дома Петропавловской крепости. В президиуме — статс-секретарь — замминистра МК РФ Анна Манилова и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиатровский. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» напомнили, что Ассамблея петровских музеев была создана в преддверии 350-летия со дня рождения Петра Великого и Пушкинский заповедник вошёл в эту организацию в числе первых. Сегодня ассоциация объединяет 120 музеев из 36 субъектов Российской Федерации.