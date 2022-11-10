Культура

Синичники и птичьи кормушки вывесили в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское»

По случаю «Синичкиного дня» в Государственном Пушкинском Заповеднике, в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» сегодня повесили три домика-синичника и четыре кормушки для птиц.

Владимир Алексеев. Михайловское. Птицы (1979). Из фондов музея-заповедника

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель лесов и парков «Михайловского» Галина Пиврик, сотрудники вверенной ей службы ежегодно проверяют сохранность скворечников, синичников и кормушек в усадебных садах. Те, что поизносились, обветшали или вовсе пришли в негодность из-за непогоды, музейщики меняют, размещая новые в уже обжитых птицами местах. Домики при этом стараются вешать повыше от земли и подальше от тех дорожек, где бывает много посетителей — чтобы птицы чувствовали себя в большей безопасности. А вот «общепит» для пернатых традиционно организован ближе к туристическим тропам: многие гости с удовольствием подкармливают птиц.

«Впрочем, зимой синички, гаички и поползни в усадьбах часто берут угощение даже и с рук: смело садятся на ладошку, подхватывают семечку или другое лакомство и стремительно улетают», — отмечает Галина Николаевна и напоминает, что кормить пичуг лучше нежареными семечками подсолнуха или тыквы, арахисовыми орешками. Синицы, кроме того, очень любят несолёное сало.

В музее также напомнили, что «Синичкин день» — относительно молодой праздник, появившийся в отечественном календаре по инициативе Союза охраны птиц в России. Приурочен он к 12 ноября, когда по православной традиции поминают священномучеников Зиновия и Зиновию. На Руси тот день ещё называли днём Зиновия Синичника: считалось, что именно к этому времени синицы и другие птицы, остающиеся на зимовку в наших местах (щеглы, снегири, сойки, чечётки, свиристели, прочие), в предчувствии скорых холодов перебираются из лесов ближе к человеческому жилью.