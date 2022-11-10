Культура

В Пскове открылась выставка самого «неэффектного», но всегда актуального художника

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) открылась выставка Юрия Кольцова «Когда я проезжаю мимо». Это 25 графических листов, выполненных простыми карандашами и посвящённых достопримечательностям Пскова, Санкт-Петербурга, Таллина, Стокгольма и Таррагоны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской библиотеке.

Фото здесь и далее: Дмитрий Кравц

На открытии выставки в библиотеке был аншлаг, поскольку Юрий Кольцов известен не только как художник, но и как галерист (основатель «Белой галереи»), коллекционер, а также преподаватель изобразительного искусства, отметили сотрудники учреждения. Поздравить художника с его четвёртой персональной выставкой собрались не только его поклонники, коллеги, но и многочисленные ученики.

А поскольку он работает в традиционной манере, то речь зашла об актуальности реалистического искусства. Устроители выставки захотели узнать мнение публики: интересно ли ей традиционное искусство без модных концептуальных исканий. Конец этой дискуссии положил художник-дизайнер Валентин Решетов. По его словам, актуальность искусства проверяется очень просто: «если оно берёт за душу – значит, актуально». Художник Игорь Иванюк добавил к этому, что Юрий Кольцов всегда был «неэффектен», но при этом оставался верен себе и высокому искусству.

Художник и его друзья также поделились воспоминаниями об учёбе в Псковской художественной школе, когда её директором ещё был псковский график Валентин Васильев. На открытии выставки Юрия Кольцова его ученики также рассказали о том, что некому прийти им на смену, потому что молодое талантливое поколение псковичей разъезжается по столицам.

Юрий Кольцов также рассказал собравшимся, как он работает над графикой: с помощью светового стола, начиная каждый рисунок самыми твёрдыми карандашами, а заканчивая – самыми мягкими.

Библиотекари, кроме того, подчеркнули, что читальный зал библиотеки на Конной подходит для выставок графики – особенно, такой камерной графики, как у Юрия Кольцова. И напомнили, что эта выставка будет работать до 25 ноября.