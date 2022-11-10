Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Самовар» русское застолье
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Электронная транспортная накладная
Факторинг для бизнесменов
новогодние корпоративы
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Первому игроку приготовиться
Господин Рейтингомер
Бранч в «Покровском»
о переходе на четырёхдневку
Елена армянская
Цифровая гигиена для детей
фолк-рок в Пскове
досуг готовимся к сезону
Досуговые центры для взрослых
 
 
 
ещё Культура 10.11.2022 13:240 Дочь Всеволода Смирнова оценила посвященную 100-летию реставратора выставку в Пскове 13.11.2022 17:390 Себежанка заняла второе место на Международном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни 13.11.2022 14:311 В Пскове открылась выставка самого «неэффектного», но всегда актуального художника 13.11.2022 11:220 Иконостас печорской церкви Святой Варвары реставрируют в Санкт-Петербурге 12.11.2022 19:400 Псковский ансамбль «Сказ» взял гран-при Всероссийского фестиваля народной музыки 12.11.2022 19:260 Синичники и птичьи кормушки вывесили в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское»
 
 
 
Самое популярное 10.11.2022 07:070 О гибели ещё четырёх военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор 11.11.2022 07:210 Европейская Россия готовится к мощному арктическому вторжению 10.11.2022 20:310 Андрей Турчак попал под обстрел в ЛНР 11.11.2022 09:111 Стало известно, кому в России с 1 января повысят зарплаты 12.11.2022 16:290 76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Себежанка заняла второе место на Международном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни

13.11.2022 17:39|ПсковКомментариев: 0

Себежанка Анна Яковлева заняла второе место на Международном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни «ХАЛI -ХАЛО 2022».

Фото: «Призыв»

11 ноября во Дворце культуры ОАО «Нафтан» города Новополоцка республики Беларусь стартовал Международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни, сообщает районная газета «Призыв». В конкурсе состязались 43 конкурсанта из Беларуси, России, Армении.

Лучших вокалистов определяли 11 именитых композиторов, певцов, деятелей культуры из Беларуси, России, Латвии, Грузии и Армении. Ради «Халі-Хало» заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева на время оставила подготовку к важному событию – 30-летию творческой деятельности.

Как было отмечено членами жюри: «Такой концентрации шикарных голосов на одной сцене позавидовали бы даже организаторы Славянского базара. Выбрать лучших было очень сложно». Анна Яковлева в старшей возрастной категории стала обладателем второго места и получила в качестве подарка планшет Samsung Galaxy Tab A8. Каждому исполнителю вручен диплом участника и памятные подарки.

Теги: #конкурс #Себежский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли вернуть двухлетний срок службы по призыву?
В опросе приняло участие 401 человек
13.11.2022, 18:170 Преподаватель рекомендована на должность мирового судьи в Великих Луках 13.11.2022, 18:030 Владимир Путин поручил провести демобилизацию призванных на службу студентов ДНР и ЛНР 13.11.2022, 17:390 Себежанка заняла второе место на Международном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни 13.11.2022, 17:390 36 человек пострадали и пять погибли в результате взрыва на главной пешеходной улице Стамбула
13.11.2022, 17:240 15 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 13.11.2022, 17:010 Луну над монументом «Ледовое побоище» запечатлели псковские астрономы-любители 13.11.2022, 16:390 Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с Совбезом 13.11.2022, 16:030 Подразделение спецназначения УФСИН празднует 31-ю годовщину со дня образования
13.11.2022, 15:450 В России и Беларуси начнут действовать единые правила обеспечения защиты конкуренции 13.11.2022, 15:210 Великолучанка фиктивно прописала иностранного гражданина в своей квартире 13.11.2022, 14:570 Размер материальной помощи родителям за полтора года вырос – эксперты 13.11.2022, 14:311 В Пскове открылась выставка самого «неэффектного», но всегда актуального художника
13.11.2022, 14:150 Пропавшего грибника разыскивают в Дедовичском районе шестой год 13.11.2022, 13:581 Митрополит Тихон: Жить на свете радостно и интересно, особенно православному 13.11.2022, 13:350 Ночные заморозки и день без осадков ожидаются в Псковской области 14 ноября 13.11.2022, 13:170 Врач рассказала, сколько раз за сезон допустимо простужаться
13.11.2022, 12:590 Два автомобиля сгорели в Псковской области за сутки 13.11.2022, 12:440 Финансист рассказал об опасности самых выгодных вкладов 13.11.2022, 12:192 Псковичей предупредили о повторном тестировании сирен 13.11.2022, 12:030 «Калашников» назначили руководить поставками экипировки
13.11.2022, 11:490 Пропавшего псковича с татуировкой на руке нашли погибшим 13.11.2022, 11:220 Иконостас печорской церкви Святой Варвары реставрируют в Санкт-Петербурге 13.11.2022, 11:080 Тягач и новое оборудование появятся в псковском аэропорту 13.11.2022, 10:430 Автомобиль пропавшего месяц назад псковича нашли в Невельском районе
13.11.2022, 10:250 Великолукский музей объявил конкурс в Синичкин день 13.11.2022, 10:010 Дополнительный авиарейс запустят из Пскова в Москву 13.11.2022, 09:400 Умер сооснователь группы The Clash Кит Левен 13.11.2022, 09:250 На объектах Минобороны в Пскове провели мероприятия по пожарной безопасности
13.11.2022, 09:072 В Госдуму поступила поправка о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии 13.11.2022, 08:241 Отмечать новогодние корпоративы в привычном формате сейчас неуместно, заявил псковский губернатор 12.11.2022, 22:050 Администрация Херсонской области опровергла сообщение о переносе столицы в Геническ 12.11.2022, 22:021 Россиянам назвали способы обезопасить дачный участок от краж зимой
12.11.2022, 21:460 Фальшивую купюру обнаружили в финучреждении Пскова 12.11.2022, 21:300 Распространение энтерита пытаются остановить в псковском приюте «Зоозащита» 12.11.2022, 21:180 Телефонные мошенники обокрали псковичей на 1,5 миллиона рублей 12.11.2022, 21:070 Высаживать луковицы тюльпанов на городские клумбы начали в Великих Луках
12.11.2022, 20:540 День открытых дверей провёл воркаут-центр в Пскове 12.11.2022, 20:310 Численность населения Земли приблизилась к 8-миллиардной отметке 12.11.2022, 20:090 Почему Владимир Путин начал спецоперацию, объяснил псковский митрополит 12.11.2022, 20:010 Пятна на закатном Солнце сфотографировал псковский астроном-любитель
12.11.2022, 19:400 Псковский ансамбль «Сказ» взял гран-при Всероссийского фестиваля народной музыки 12.11.2022, 19:260 Синичники и птичьи кормушки вывесили в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» 12.11.2022, 19:050 Городские службы убрали упавшее дерево с проезжей части в Пскове 12.11.2022, 18:480 «Михайловское» представляет Интернет-пользователям одну из самых интересных фондовых коллекций
12.11.2022, 18:343 Заявление псковского купца Батова на выдачу промыслового свидетельства опубликовали архивисты 12.11.2022, 18:140 Автомобильное движение через Судовицкий канал временно ограничат в Новоржевском районе 12.11.2022, 17:490 Ещё один пскович скончался от COVID-19 за сутки 12.11.2022, 17:240 Михаил Ведерников поблагодарил латышского исследователя за создание книги о Саласпилсе
12.11.2022, 17:060 Разбитый автомобиль Mazda бросили на трассе в Пушкиногорском районе 12.11.2022, 16:510 Псковский губернатор назвал снос памятника в Резекне болезненной темой 12.11.2022, 16:420 Советы по сохранению работоспособности осенью дала российский психолог 12.11.2022, 16:290 76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор
12.11.2022, 16:090 Старое дерево рассыпалось на улице Некрасова в Пскове. ФОТО 12.11.2022, 15:480 Россияне раскрыли свое отношение к общению с коллегами в нерабочее время 12.11.2022, 15:240 На следующей неделе «Михайловское» уйдёт на санитарные дни 12.11.2022, 15:050 Состояние раненного в СВО псковского священника Александра Цыганова остаётся тяжелым
12.11.2022, 14:421 Пользу сквишей и поп-итов для детей доказали новосибирские ученые 12.11.2022, 14:290 Полуторагодовалый ребенок сбежал из российского детского сада 12.11.2022, 14:170 Отремонтированный участок дороги ввели в эксплуатацию в Великолукском районе 12.11.2022, 14:010 В России бывшим заключенным обещают помощь в получении образования и поиске работы
12.11.2022, 13:520 Великолучанин Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге WBO среди сильнейших боксёров 12.11.2022, 13:331 Сергея Колосова избрали председателем профсоюза спортивной школы «Олимп» в Пскове 12.11.2022, 13:100 Состояние торговых мест в центре города возмутило жителей Великих Лук 12.11.2022, 12:472 Первую дизайнерскую крышку люка установили у входа в Псковский кремль
12.11.2022, 12:300 Неосторожность при курении привела к пожару в Псковском районе 12.11.2022, 12:030 До +10°C и сильный ветер прогнозируют псковские синоптики 13 ноября 12.11.2022, 11:400 Водолазы искали невельчанина в озере Черстно 12.11.2022, 11:220 День борьбы с пневмонией отмечается во всем мире
12.11.2022, 11:000 Фехтовальщики поборются за кубок Псковской области 12.11.2022, 10:480 19-летний пскович пытался украсть из магазина спиртное и попался росгвардейцам 12.11.2022, 10:340 Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ 12.11.2022, 10:132 Глава Курчатовского института предсказал приход коронавируса со смертностью в 90%
12.11.2022, 09:490 Рекордно высокую температуру зафиксировали в Пскове 12 ноября 12.11.2022, 09:241 Иностранка на машине с псковскими номерами погибла в ДТП под Санкт-Петербургом 12.11.2022, 09:010 В России предложили ввести запрет на усыновление сразу нескольких детей 11.11.2022, 23:070 Псковским школьникам предлагают пройти бесплатные курсы по программированию
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru