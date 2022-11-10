Культура

Себежанка заняла второе место на Международном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни

Себежанка Анна Яковлева заняла второе место на Международном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни «ХАЛI -ХАЛО 2022».

Фото: «Призыв»

11 ноября во Дворце культуры ОАО «Нафтан» города Новополоцка республики Беларусь стартовал Международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни, сообщает районная газета «Призыв». В конкурсе состязались 43 конкурсанта из Беларуси, России, Армении.

Лучших вокалистов определяли 11 именитых композиторов, певцов, деятелей культуры из Беларуси, России, Латвии, Грузии и Армении. Ради «Халі-Хало» заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева на время оставила подготовку к важному событию – 30-летию творческой деятельности.

Как было отмечено членами жюри: «Такой концентрации шикарных голосов на одной сцене позавидовали бы даже организаторы Славянского базара. Выбрать лучших было очень сложно». Анна Яковлева в старшей возрастной категории стала обладателем второго места и получила в качестве подарка планшет Samsung Galaxy Tab A8. Каждому исполнителю вручен диплом участника и памятные подарки.