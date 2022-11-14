Культура

Певица Елизавета Бокова провела в Пскове мастер-класс по эстрадному вокалу

Мастер-класс по эстрадному вокалу состоялся в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Мероприятие провела концертирующая вокалистка, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, летней академии Mozarteum в Зальцбурге и международной академии музыки Елены Образцовой, лауреат более 15 международных вокальных конкурсов Елизавета Бокова.

В мастер-классе приняли участие учащаяся ДШИ города Пскова София Васильева (преподаватель Галина Соколова), учащийся ДМШ №2 имени М. П. Мусоргского Георгий Семёнов (преподаватель Светлана Клименко), учащаяся ДМШ №1 имени Н. А. Римского-Корсакова Василиса Васильева (преподаватель Анна Роор), студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Алина Николаева, Анна Бутман (преподаватель Марина Курчавова), Анастасия Алексеева (преподаватель Олеся Селиверстова).

«Поскольку сама Елизавета Бокова - певица, владеющая различными вокальными стилями: как академическим, так и эстрадным, джазовым, народным, её рекомендации оказались в равной степени ценны и интересны для всех молодых вокалистов, присутствующих на лекции и мастер-классе. Являясь дипломированным практикующим педагогом, в ходе встречи с учащимися и студентами Елизавета остановилась на основополагающих принципах вокальной педагогики, акцентировала внимание на "трёх китах", которые влияют на качество и технику голоса, сценическом движении вокалистов», – рассказали в колледже.

Участники мастер-класса отметили важность профессиональных замечаний и рекомендаций педагога.