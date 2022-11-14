Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Самовар» русское застолье
новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
Бранч в «Покровском»
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Первому игроку приготовиться
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Электронная транспортная накладная
о переходе на четырёхдневку
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Кофейни в Пскове
показания электросчетчиков
МакSим в Пскове
наша Маша
Досуговые центры для взрослых
лучшие медцентры
 
 
 
ещё Культура 14.11.2022 16:250 Псковский музей-заповедник принял участие в международном форуме в Санкт-Петербурге 14.11.2022 21:340 Путин наградил директора «Михайловского» Орденом Дружбы 14.11.2022 21:240 Певица Елизавета Бокова провела в Пскове мастер-класс по эстрадному вокалу 14.11.2022 17:440 Новую интерактивную программу запустят в музее истории в Печорах 14.11.2022 17:090 Учителя музыки со всей страны соберутся в Пскове 14.11.2022 16:250 Псковский музей-заповедник принял участие в международном форуме в Санкт-Петербурге
 
 
 
Самое популярное 07.11.2022 11:456 Ксения Собчак перешла государственную границу в Псковской области 09.11.2022 10:472 Псковские полицейские отрабатывают все версии убийства известного бизнесмена - УМВД 07.11.2022 10:480 Троицкий мост в Пскове готовят к укладке асфальта. ФОТО 10.11.2022 07:070 О гибели ещё четырёх военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор 08.11.2022 10:444 Полицейские задержали подозреваемого в расстреле псковского автобуса №4
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Певица Елизавета Бокова провела в Пскове мастер-класс по эстрадному вокалу

14.11.2022 21:24|ПсковКомментариев: 0

Мастер-класс по эстрадному вокалу состоялся в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Мероприятие провела концертирующая вокалистка, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, летней академии Mozarteum в Зальцбурге и международной академии музыки Елены Образцовой, лауреат более 15 международных вокальных конкурсов Елизавета Бокова.

В мастер-классе приняли участие учащаяся ДШИ города Пскова София Васильева (преподаватель Галина Соколова), учащийся ДМШ №2 имени М. П. Мусоргского Георгий Семёнов (преподаватель Светлана Клименко), учащаяся ДМШ №1 имени Н. А. Римского-Корсакова Василиса Васильева (преподаватель Анна Роор), студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Алина Николаева, Анна Бутман (преподаватель Марина Курчавова), Анастасия Алексеева (преподаватель Олеся Селиверстова).

«Поскольку сама Елизавета Бокова - певица, владеющая различными вокальными стилями: как академическим, так и эстрадным, джазовым, народным, её рекомендации оказались в равной степени ценны и интересны для всех молодых вокалистов, присутствующих на лекции и мастер-классе. Являясь дипломированным практикующим педагогом, в ходе встречи с учащимися и студентами Елизавета остановилась на основополагающих принципах вокальной педагогики, акцентировала внимание на "трёх китах", которые влияют на качество и технику голоса, сценическом движении вокалистов», – рассказали в колледже.

Участники мастер-класса отметили важность профессиональных замечаний и рекомендаций педагога.

Теги: #псков #колледж
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли введение начальной военной подготовки в школах?
В опросе приняло участие 63 человека
14.11.2022, 22:000 Уроки пенсионной грамотности проводят для псковской молодёжи 14.11.2022, 21:440 Поставку систем контроля уровня глюкозы крови в Псковской области ждут в декабре 14.11.2022, 21:420 Осуждённых идрицкой колонии проконсультировали юристы 14.11.2022, 21:340 Путин наградил директора «Михайловского» Орденом Дружбы
14.11.2022, 21:240 Певица Елизавета Бокова провела в Пскове мастер-класс по эстрадному вокалу 14.11.2022, 21:130 Пластический хирург заявил о росте популярности в РФ малоинвазивных методов операций 14.11.2022, 21:120 Реставрацию Лазаревского храма в Печорах начнут до конца года 14.11.2022, 21:050 Отбывающим наказание за наркотики в России запретили служить по контракту
14.11.2022, 21:050 Запас противогололёдных материалов на всю зиму создали в Псковской области 14.11.2022, 21:010 Псковские многодетные семьи могут вернуть деньги за борьбу с борщевиком 14.11.2022, 20:530 Останки двух неопознанных красноармейцев нашли в Невельском районе. ФОТО 14.11.2022, 20:480 Житель Палкинского района не хотел оставаться дома по ночам и попал в тюрьму
14.11.2022, 20:350 Дети из Дно не смогут зайти в поезд Деда Мороза во время его визита 14.11.2022, 20:320 Нужно ли ставить на кадастровый учёт бани и сараи, напомнили псковичам 14.11.2022, 20:160 Диетолог рекомендовала людям с лишним весом отказаться от какао 14.11.2022, 19:591 Путин подписал указ о службе иностранцев в Вооружённых Силах РФ
14.11.2022, 19:450 Руководителем банно-прачечного комбината в Пскове стал Олег Аникеев 14.11.2022, 19:270 Рейтингомер: отставка по-тихому, музыкальное назначение и печаль псковского «американиста». ВИДЕО 14.11.2022, 19:080 Деревянные щиты для нужд Минобороны изготавливают в Дедовичах 14.11.2022, 18:490 Роccия вводит санкции против актёра Джима Керри
14.11.2022, 18:320 Учащимся псковского СИЗО рассказали о революции и отце российской авиации 14.11.2022, 18:150 Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 15 ноября 14.11.2022, 18:000 Приём заявок по благоустройству общественных территорий завершается в Псковской районе 20 ноября 14.11.2022, 17:570 Как выглядят звёзды в телескоп, показали псковичам
14.11.2022, 17:482 Жительница Палкинского района фиктивно зарегистрировала иностранца 14.11.2022, 17:471 Свидетелей ДТП четырёхлетней давности разыскивают в Псковской области 14.11.2022, 17:440 Новую интерактивную программу запустят в музее истории в Печорах 14.11.2022, 17:390 Псковичи приняли участие в турнире по традиционному дзюдо в Луге
14.11.2022, 17:380 Житель Бежаницкого района до смерти избил собутыльника 14.11.2022, 17:190 Рейтингомер: отставка по-тихому, музыкальное назначение и печаль псковского «американиста» 14.11.2022, 17:111 Почти 20 млн белорусских яиц ввезли в РФ через Псковскую область за октябрь 14.11.2022, 17:090 Учителя музыки со всей страны соберутся в Пскове
14.11.2022, 17:060 Сидевшую в тюрьме бабушку разыскивает россиянка в Псковской области 14.11.2022, 17:050 98 баллов по русскому и красный диплом МГУ: куда исчезли псковские вьетнамцы 14.11.2022, 16:540 Жена Кадырова и жительница ЯНАО стали первыми обладательницами звания «Мать-героиня» 14.11.2022, 16:538 Опрос ПЛН-ТВ: Необходимо ли вернуть двухлетний срок службы по призыву?
14.11.2022, 16:500 Сирота из Великих Лук получил квартиру благодаря помощи судебных приставов 14.11.2022, 16:424 Штрафовать собственников заросших борщевиком земель предлагают в Псковской области 14.11.2022, 16:410 Нетрезвый 29-летний водитель ВАЗа попался полицейским в Острове 14.11.2022, 16:350 «Ранено лёгкое, желудок, изрешечены ноги»: митрополит Тихон рассказал о состоянии псковского священника
14.11.2022, 16:320 Псковские межэтнические журналисты познакомились с красноярскими сето и показали им церковь в банке 14.11.2022, 16:260 Мокрый снег и дожди ожидаются в Псковской области 15 и 16 ноября 14.11.2022, 16:250 Псковский музей-заповедник принял участие в международном форуме в Санкт-Петербурге 14.11.2022, 16:230 «Растерянные, голодные, замёрзшие»: выброшенных питомцев всё чаще встречают на улицах Великих Лук
14.11.2022, 16:112 Платные автостоянки планируют сделать на вокзале и в аэропорту Пскова 14.11.2022, 16:080 Стройбаза на Алмазной пополнилась новыми магазинами и акциями 14.11.2022, 16:000 Трупные пятна выдают причину смерти человека - эксперт 14.11.2022, 15:570 Семинары о введении Единого налогового счёта проведут в Псковской области
14.11.2022, 15:551 Великолучанка повредила бампер своего автомобиля в яме у детского сада 14.11.2022, 15:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 ноября 14.11.2022, 15:490 Псковичей приглашают посетить мастер-класс по дизайну голоса 14.11.2022, 15:410 Более 100 человек стали участниками конференции о правоохранительных органах в Пскове
14.11.2022, 15:260 Очередную операцию переносит раненный в ходе СВО псковский священник 14.11.2022, 15:140 В Госавтоинспекции напомнили о необходимости использования зимних шин 14.11.2022, 15:060 Девушка из Дно ищет хозяина для собаки, которая загрызла кур её семьи 14.11.2022, 15:021 Делегация псковского профсоюза здравоохранения отправилась на учёбу в Архангельск
14.11.2022, 15:000 Оскорбление чувств родителей 14.11.2022, 14:490 Последние грибы собирают псковичи в лесах перед наступлением холодов. ФОТО 14.11.2022, 14:410 Российские туристы заняли лидирующую позицию среди отдыхающих в Таиланде 14.11.2022, 14:351 Пьяный пскович кинул в лицо жены стеклянную бутылку и убил её
14.11.2022, 14:350 Оториноларинголог запретил россиянам чистить уши 14.11.2022, 14:330 Конкурсы детских рисунков и художественной самодеятельности проведут «Псковские тепловые сети» 14.11.2022, 14:290 Сестре псковича-добровольца посоветовали узнать о его здоровье в Минобороны 14.11.2022, 14:270 «Постскриптум»: Традиционные ценности, НВП и трудоустройство 14+. ВИДЕО
14.11.2022, 14:263 В Кремле допустили перенос большой пресс-конференции Путина на 2023 год 14.11.2022, 14:140 Группа PIZZA выступит в «Акустике» на «Европе Плюс» 14.11.2022, 14:110 Доверие россиян к результатам опросов возросло – ВЦИОМ 14.11.2022, 14:008 Марина Гаращенко развеяла слухи о переводе областной больницы в статус военного госпиталя
14.11.2022, 13:580 Освещение появится на одном из участков набережной реки Псковы в областном центре 14.11.2022, 13:410 Великолучанка за рулём Renault сбила собаку, осмотрела автомобиль и скрылась 14.11.2022, 13:380 «Деловой понедельник»: О бизнес-туризме в новых реалиях. ВИДЕО 14.11.2022, 13:270 Peugeot и Lada столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
14.11.2022, 13:250 Псковские полицейские задержали курьера телефонных аферистов 14.11.2022, 13:220 Великолучане привезли медали с турнира по кикбоксингу 14.11.2022, 13:122 В Пскове не будут переносить инсталляцию «Россия начинается здесь» 14.11.2022, 13:080 Трое россиян пострадали при теракте в Стамбуле
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru