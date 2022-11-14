Культура

Путин наградил директора «Михайловского» Орденом Дружбы

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич награждён Орденом Дружбы, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Эта государственная награда учреждена 2 марта 1994 года. Орден Дружбы вручается за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.

Георгий Василевич родился в 1961 году в Минске. В 1983 году окончил Белорусский государственный университет имени Ленина, в 1990 - аспирантуру при Белорусском государственном институте народного хозяйства, специальность по образованию: экономист-исследователь, преподаватель политэкономии.

С 1983 по 1994 год преподавал на кафедре политэкономии Белорусского политехнического института. С 21 марта 1994 года возглавляет Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».