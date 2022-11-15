Концерт «Сильный народ - сильная Россия!» состоится в Пскове

Концерт «Сильный народ - сильная Россия!» в поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО, состоится в Пскове. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Мероприятие пройдет 19 ноября в 15:00 на сцене Дома офицеров по адресу: улица Комдива Кирсанова, дом 5. Псковичи смогут не только послушать выступления артистов, но и присоединиться к сбору гуманитарной помощи.
Принести вещи для военных и передать их волонтерам можно будет в фойе первого этажа, где расположится специальный пункт сбора гуманитарной помощи штаба «Мы вместе».
На втором этаже гостей встретит военный оркестр 104-го десантно-штурмового полка 76-й псковской дивизии ВДВ под руководством главного дирижёра – гвардии старшего лейтенанта Е. Баранчикова.
В основной части концертной программы примут участие:
Вход по пригласительным. Их можно получить в кассе Дома офицеров.
Телефон для справок: +7 (8112) 74-72-88.
Организатором мероприятий выступил региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.
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