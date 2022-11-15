Культура

Концерт «Сильный народ - сильная Россия!» состоится в Пскове

Концерт «Сильный народ - сильная Россия!» в поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО, состоится в Пскове. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет 19 ноября в 15:00 на сцене Дома офицеров по адресу: улица Комдива Кирсанова, дом 5. Псковичи смогут не только послушать выступления артистов, но и присоединиться к сбору гуманитарной помощи.

Принести вещи для военных и передать их волонтерам можно будет в фойе первого этажа, где расположится специальный пункт сбора гуманитарной помощи штаба «Мы вместе».

На втором этаже гостей встретит военный оркестр 104-го десантно-штурмового полка 76-й псковской дивизии ВДВ под руководством главного дирижёра – гвардии старшего лейтенанта Е. Баранчикова.

В основной части концертной программы примут участие:

Вокально-эстрадный ансамбль «Талантика» под руководством Анна Роор (ДМШ №1).

Обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева.

Заслуженный коллектив народного творчества России «Театр танца «Русские узоры».

Ансамбль 76-ой гв ДШД «Голубые молнии».

Вокальный ансамбль «Саморезы».

Вход по пригласительным. Их можно получить в кассе Дома офицеров.

Телефон для справок: +7 (8112) 74-72-88.

Организатором мероприятий выступил региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.

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