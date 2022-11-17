Культура

Псковский музей-заповедник принял участие в конференции о культурном наследии

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова вместе с сотрудниками музея приняла участие в VIII заседании ежегодной научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий», которая проходила сегодня, 18 ноября, в главном зале Псковской областной универсальной научной библиотеки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участники конференции подвели предварительные итоги года и обсудили результаты комплекса мероприятий в Псковской и Ленинградской областях по сохранению объектов культурного наследия (ОКН).

В своем выступлении Светлана Мельникова рассказала об уникальных объектах культурного наследия, которые хранит Псковский музей-заповедник, о результатах грандиозной реставрации, недавно завершившейся сразу на нескольких музейных объектах. Отдельное внимание было уделено многообразию выставок, экскурсий, интерактивных программ, музыкальных представлений и прочих мероприятий, которые проводятся на базе памятников, входящих в состав Псковского музея-заповедника.

«Псковская область является колыбелью древнерусской государственности и культуры. Несмотря на свое пограничное положение и многочисленные военные лихолетья, она сохранила значительную часть своего культурного наследия, представленного памятниками истории и культуры. Псковский музей-заповедник бережно хранит это бесценное наследие наших предков, прилагая огромные усилия не только для спасения памятников, но и для их популяризации среди псковичей и гостей нашего города», – подчеркнула Светлана Мельникова.

О результатах деятельности по сохранению наследия конкретных памятников рассказали научные сотрудники Псковского музея-заповедника – участники конференции. Елена Николаева поделилась опытом введения ограниченного подогрева в памятнике с монументальной живописью на примере Анастасиевской часовни. Андрей Шершеневич представил доклад о проблемах сохранения и реставрации Борисоглебской (Коложской) церкви в Гродно. Ирина Мельникова рассказала об основных проблемах сохранения памятника церковной архитектуры в условиях действующего кладбища на примере Церкви Успения в деревне Мелетово. Елена Воронкова представила доклад о проблемах и перспективах хранения и экспонирования комплексов фрагментов монументальной живописи в коллекциях Псковского музея-заповедника.