Культура

Юных дарований в сфере культуры и искусства чествовали в Пскове

Торжественная церемония чествования юных дарований состоялся в Пскове. Концерт лауреатов ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» и обладателей стипендии для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства прошел в Пскове сегодня, 18 ноября, на площадке Детской музыкальной школы им. Н. А. Римского-Корсакова. Мероприятие состоялось при участии Губернаторского симфонического оркестра под управлением дирижера Ивана Столбова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Заместитель председателя регионального комитета по культуре Вера Алексеева поприветствовала участников торжественной церемонии от имени первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой. «2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Наше мероприятие является символичным, так как вы, юные продолжатели культурных традиций, прославляете наш древний край и своими наградами подтверждаете, что во все времена самым понятным и объединяющим остается язык высокого искусства — музыки, живописи, театра, танца», — отмечается в приветственном адресе первого вице-губернатора.

На сохранение и развитие системы художественного образования в Псковской области нацелены колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и 34 детские школы искусств в муниципальных образованиях. Юные таланты Псковской области становятся лауреатами и дипломантами различных региональных, общероссийских и международных конкурсов. «Вне всяких сомнений, успехи учащихся — это мастерство педагогов, их вера в талант учеников. И, конечно, заслуги детей невозможно представить без поддержки, чуткого отношения и понимания родителей. Ваши совместные усилия способствуют творческому становлению и профессиональному росту юных дарований Псковщины», — заметила Вера Емельянова в обращении к участникам торжественного мероприятия.

В продолжении были вручены дипломы призерам Общероссийского конкурса Минкульта РФ «Молодые дарования России», а также благодарственные письма их педагогам. Кроме того, свидетельства получили обладатели стипендии правительства Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства на 2022-2023 учебный год. Обладателями стипендии стали шесть студентов — выпускников детских школ искусств Псковской области, кто в настоящий момент учится в средних и высших учебных заведениях сферы культуры. Кроме того, 24 учащихся из детских школ искусств региона стали лауреатами премии «Юные дарования Псковщины».

По итогам награждения обладатели почетных званий выступили с концертными номерами, исполнив классические музыкальные композиции.

Завтра, 19 ноября, на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии состоится традиционный концерт «Юные дарования Псковщины» с участием молодых талантливых музыкантов. Это и постоянные участники концертов, а также те, кто только начинает свой творческий путь. Юные музыканты исполнят произведения русской и зарубежной классики в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Художественный руководитель и главный дирижер - Алексей Репников.