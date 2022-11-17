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Культура

Книгу-размышление о «карантинных» письмах Пушкина подарил «Михайловскому» ее автор

19.11.2022 18:07|ПсковКомментариев: 0

Среди журналистов, работающих на I фестивале анимации и литературы «Пушкин и…» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», находится шеф-редактор популярного сайта  «Год литературы», писатель и переводчик Михаил Визель, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.


Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».
 
 В дар «Михайловскому» Михаил Яковлевич привез свою книгу «Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года», изданную в 2021 году. В ее основу легли размышления писателя над письмами Пушкина из нижегородского имения, где Александр Сергеевич внезапно для самого себя оказался «в заточении» во время эпидемии холеры. 

Как рассказал Михаил Визель, в дальнейшие его планы входит работа над книгой о семействе Вульфов. Поэтому, будучи в Пушкинском Заповеднике, он не преминул посетить музей-усадьбу «Тригорское». 

Напомним, что любителям литературы Михаил Визель знаком, в первую очередь, как переводчик с итальянского и английского. Благодаря ему русскоязычные читатели познакомились со многими произведениями Дж. Родари, Дж. Куликкьи, У. Эко, Н. Геймана — всего более шестидесяти книг. Известен Визель и как создатель интернет-проекта «Невидимые города on-line» по роману Итало Кальвино.

В «Михайловском» также добавили, что освещать I фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» приехали многие репортеры из центральных СМИ, в том числе сотрудники «Российской газеты», телеканалов «Культура», «Россия 1».

Источник: Псковская Лента Новостей
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