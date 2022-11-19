Культура

Блогер ПЛН Дина Дабришюте стала лучшим лектором Псковской области

Поэт и журналист, блогер Псковской Ленты Новостей, чтец аудиокниг издательства «Эксмо» Дина Дабришюте стала лучшим лектором Псковской области, набрав наибольшее количество баллов на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лига лекторов». Об этом сообщается в группе Псковского областного института повышения квалификации работников образования в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Псковский областной институт повышения квалификации работников образования

Работы восьми конкурсантов оценивали заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, руководитель центра практической психологии, специального образования и охраны здоровья ПОИПКРО Надежда Алексеева, заведующий центром гражданского образования и культурологии ПОИПКРО, кандидат философских наук, доцент Михаил Жихаревич. Они оценивали креативность в форматах преподнесения материала, общую культуру лектора, актуальность темы.

«Видеть, как реализовывается проект в регионах, - отдельное волнение», - отметила представитель Российского общества «Знание» и руководитель проекта Юлия Копейкина и пожелала всем удачи.

От имени губернатора участников поприветствовала и выразила благодарность за просветительскую деятельность участникам и организаторам конкурса ВРИО начальника управления Общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунева.

Свои темы перед жюри и зрителями представили наставники детского технопарка «Кванториум Псков» Дмитрий Шаманов, Александр Цветков и Игорь Лубягин. Выступали с лекциями Нина Витковская (ГАУК «Театрально-концертная дирекция Псковской области»), Виктория Гусарова («Псковский государственный университет»), Владимир Колпаков (МБУ «Планетарий»), Вера Фаткулина («Детский сад №18 "Солнышко"»).

Результаты регионального этапа будут объявлены в конце 2022 года. В январе 2023 года стартует онлайн-этап, в марте во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле — финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание».

Отметим, что в третьем сезоне Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» подали более 9 тысяч заявок на участие из 88 регионов Российской Федерации. Начинающие и профессиональные лекторы со всей страны соревнуются в публичных выступлениях.