Культура

Акция «В музей вместе с мамой» пройдёт в Пскове

Псковичей приглашают на празднование всероссийского праздника День матери, который в этом году пройдет 27 ноября. Специально к этому празднику в Псковском музее-заповеднике на трех площадках пройдет акция «В музей вместе с мамой», сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковский музей-заповедник

Во Дворе Постникова в 11:00 покажут спектакль для детей «Петр I», который в комедийной манере расскажет о выдающихся деяниях Петра I: основании Санкт-Петербурга, развитии мореплавания, войне со Шведами, а также о том, как в России появились кофе, картошка, цветы и многое другое.

В 11:50 там же состоится интерактивная программа на основе детского материнского фольклора с частушками, потешками, сказочками, колыбельными песенками и играми.

В Поганкиных палатах в 14:00 состоится краткая тематическая экскурсия по отреставрированному зданию, а в 14:20 гости смогут насладиться творческим подарком от фольклорного коллектива «Леново».

В Палатах у Сокольей башни в 11:00 и 15:00 гостей ждут увлекательные мастер-классы по созданию подарка для мамы.

Записаться на мероприятия акции можно по телефонам: +78112292260, +79113580816.