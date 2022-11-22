Культура

Приём заявок на участие в конкурсе «Караоке пой» стартовал в Псковской области

Стартовал приём заявок на участие в региональном вокальном конкурсе «Караоке пой». Это настоящая музыкальная битва, в которой участники будут соревноваться в навыках командного пения, знания музыкальных композиций и быстрого ориентирования в нестандартных ситуациях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участников ждёт отборочный тур и финал, где будут представлены композиции в 15 номинациях, их распределение будет происходить посредством музыкальной рулетки. Оценит конкурсантов профессиональное музыкальное жюри. Дополнительные баллы будут начисляться за самую активную группу поддержки.

Организатор конкурса - АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области.