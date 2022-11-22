Культура

Столетию «Михайловского» посвятили праздник в петербургском архиве академии наук

Две выставки, в подготовке которых непосредственное участие принимал Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», открыли в филиале Архива Российской академии наук в Санкт-Петербурге в день, когда Русская православная церковь чтит Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (21 ноября). Обе экспозиции посвящены столетию со дня послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка» на Псковщине, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Николай Алексеев. Зимнее утро. Фотография с выставки в санкт-петербургском филиале Архива РАН.

Первая из экспозиций называется «Поклон вам от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн голубой Сороти». В неё вошли подлинные документы, связанные с историей музея в Святогорье.

Вторая выставка — «Волшебные места, где я живу душой» — включает в себя 20 художественных фотографий, выполненных сотрудником информационной службы «Михайловского» Николаем Алексеевым.

Собравшихся на «Михайлов день в архиве» приветствовали руководитель санкт-петербургского филиала Архива РАН Ирина Тункина и директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. Музыкальной составляющей праздника стала «Торжественная кантата в память столетней годовщины А. С. Пушкина» или «Мемориальная кантата» Александра Глазунова на стихи великого князя Константина Романова, подписывавшего свои творения псевдонимом К. Р. Кантату, исполнили артисты оркестра и хора Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского.

В музее напомнили, что Михайлов день традиционно отмечают как престольный праздник сельца Михайловского — мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов, а также как «именины» всего Пушкинского заповедника, который, по имени центральной усадьбы, также называется «Михайловское».