Культура

Псковичей приглашают на выставку живописи Александра Вихрова

Выставка живописи Александра Вихрова открывается 29 ноября в 18.00 в большом выставочном пространстве псковского Дома офицеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

«Он наш, псковский, но за 23 года отсутствия город успел изрядно подзабыть художника. Да и вернулся он из Греции уже не тем юным романтиком и поэтом, которого, как нам казалось, мы знали», – рассказали организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы выставки

В Европе Александр Вихров много занимался живописью, работал над декорациями для кино, телевидения и перформансов, сотрудничал с греческими театрами, включая «Паллас» и Национальный театр, участвовал в выставках. В качестве декоратора он проявил себя в таких фильмах, как «Урания» (2006), режиссер Костас Капакас; «Эль Греко» (2007),режиссер Яннис Смарагдис; «Мужчины Эмдена» (2012), режиссер Беренгар Фаль; «Корабль в Палестину» (2012), режиссер Никос Кундурос; «Два лика января» (2013), режиссер Хуссейн Амини; «Маленькая Англия» (2013), режиссер Пантелис Вулгарис.

Родился в Пскове в 1966 году. С 1988 года работал 6 лет художником-декоратором в Днепропетровском театре оперы и балета. С 1994-го 4 года служил в том же качестве в Псковском театре драмы.