Культура

Матери росгвардейцев посетили праздничный концерт в Пскове

Праздничный концерт «Единственной маме на свете» состоялся в концертном зале Дома офицеров в Пскове, мероприятие посетили матери псковских росгвардейцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

На мероприятие были приглашены матери военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, а также женщины, проходящие службу в рядах псковской Росгвардии.

Перед собравшимися выступили вокальные и танцевальные коллективы города Пскова.

В завершение руководители управления Росгвардии по Псковской области поздравили женщин с Днём матери, пожелали им долгих лет жизни и крепкого здоровья.