Культура

План дома-музея Ал. Алтаева опубликовал псковский госархив

К 150-летию писательницы Маргариты Ямщиковой (литературный псевдоним - Ал. Алтаев) Государственный архив Псковской области опубликовал план имения Лог в Плюсском районе, в котором сейчас располагается дом-музей Ал. Алтаева. Документ опубликовали в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: Государственный архив Псковской области

В фондах госархива есть несколько документов, связанных с усадьбой Лог. Это материалы из личного фонда Сергея Михайлова, архитектора и реставратора.





Рисунок «Западный фасад дома-музея Ал. Алтаева (М. В. Ямщиковой)

Маргарита Ямщикова появилась на свет 4 декабря 1872 года, и в этом году исполнится ровно 150 лет со дня ее рождения. По отцовской линии она принадлежала к роду Рокотовых, по линии матери предком ее был декабрист Николай Толстой.



Её первое литературное произведение было опубликовано в 1889 году – это была сказка «Встреча Нового года». За годы творческой жизни Маргаритой Ямщиковой издано около 150 книг. Многие из них били рекорды популярности и расходились большими тиражами.



Свой псевдоним она взяла от имени главного героя «Рассказа вдовы» пера Я. П. Полонского – Александр Алтаев.



«Женщине в литературу пробить дорогу ужасно трудно. Я должна взять себе какой-нибудь мужской псевдоним. Буду подписываться "Ал. Алтаев"», - эти строки принадлежат её перу.

Как отметили архивисты, многое связывает писательницу с псковской землей. Не один год провела она в имении Лог на границе Плюсского и Гдовского районов. Единственный сохранившейся деревянный усадебный дом пушкинского времени в стиле «ампир», постройка относится к концу XVII-началу XIX веков.

План-карта дома-музея Ал. Алтаева (М. В. Ямщиковой)

«Приводила в восторг мысль, что можем жить спокойно, все вместе, в чистоте, у себя в скромном и таком уютном домике на берегу Плюссы, в чудесной, ласкающей глаз местности. Кругом как будто только одна природа - не видно никакого жилья. Даже знакомый большой дом и тот загорожен стеной сирени. Под окнами куст шиповника. Против приветно раскинула свои тенистые ветви огромная ель», – вспоминала Маргарита Ямщикова об этом доме.