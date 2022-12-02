Культура

Продолжается реставрация Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре

Архитектурно-археологические шурфы выполнены в ходе работ по реставрации Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

В результате обследования обнаружены искомые фундаменты воссоздаваемого исторического кирпичного забора сквера церкви.

Будет приниматься решение о возможности укрепления обнаруженных исторических фундаментов и включению их в конструкцию воссоздаваемой ограды. Начинается технологический процесс по бурению и инъектированиюподвалов церкви.

Церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами. Специалисты АНО «Возрождение» вернут зданию первоначальный облик фасадов и входов, известный по архивным документам. Будет воссоздана каменная ограда. В настоящее время от нее остались только каменные ворота.