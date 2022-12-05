Культура

Интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето» презентуют в Печорах

Музей истории города Печоры презентует свою новую интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето», посвященную уникальному культурному наследию народа, сегодня, 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Презентация программы состоится в 16:00 в Музее истории города Печоры. Она будет проводиться по субботам для организованных групп посетителей с декабря 2022 года по адресу: Печоры, улица Международная, дом 6. Запись на программу и подробности по телефону: +78114823077.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Также, в рамках Недели культуры сето, которая проходит сейчас в Печорах, хранитель коллекции драгоценных металлов Псковского музея-заповедника Ирина Галицкая провела научно-популярную лекцию о серебряных украшениях сето. Встреча состоялась в Печорской районной библиотеке 6 декабря.

Лекция была посвящена женскому серебряному убору народа сето. В основном она базировалась на коллекциях Псковского музея-заповедника и Музея истории города Печоры. Ирина Галицкая рассказала о том, какие мастера изготавливали то или иное украшение, познакомила слушателей с различиями в стилистике работы мастеров и особенностях их творчества, а также уделила особое внимание наиболее интересным экспонатам.