Культура

Лекция о древнерусском деревянном зодчестве пройдёт в Пскове

Лекция о древнерусском деревянном зодчестве пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Лекция начнется в 13.30. Ведущая - член Союза архитекторов России Зоя Степанова. Лектор расскажет об истории и традициях самобытного русского искусства, его философии и тайнах невероятной притягательности.

«Почему деревянные памятники находятся на грани исчезновения? Можно ли их спасти? Ответы на эти и другие вопросы найдете в лекции Зои Тимофеевны», - говорится в анонсе мероприятия.

Вход свободный.