«Русская зима» начнется в Изборске 19 декабря

Цикл мероприятий «Русская зима» пройдет в государственном музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
«Русская зима - явление, отразившееся на характере жителей нашей страны, их истории, культуре и быте. Зима всегда проверяла народ на крепость духа, побуждала к развитию. В то же время, это особое время года, насыщенное праздниками и хозяйственными заботами», - рассказали организаторы.
Один из главных дней изборской зимы – 19 декабря – День Святителя Николая, который является небесным покровителем Изборска. Именно с этого дня и начнется «Русская зима».
«Зима в Изборске – не только заснеженные стены крепости, ледяные ключи и прогулки на морозном свежем воздухе. Зима в Изборске – это выставки, творческие мастер-классы в уютной музейной мастерской, экскурсии в Королевство Сетомаа, исторический лекторий, фольклорная программа "Родные сказки". Ну и конечно же, горячий чай и те самые изборские блины в музейном кафе», - говорится в анонсе мероприятий.
Каждые выходные до 26 февраля в Изборске будут проходить мероприятия, объединенные темой русской зимы и народных традиций.
Программа мероприятий:
- 19 декабря – День Святителя Николая.
- 20 декабря - открытие выставки «Россия. Истоки». Произведения выдающихся мастеров исторического жанра в живописи из собрания государственного музея-заповедника «Изборск», научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».
- 19 декабря – 19 января – «Зима в Королевстве Сетомаа». Интерактивная программа в музее-усадьбе народа сето. Игры, сказки, песни, мастер-классы, национальная кухня.
- 19 декабря – 26 февраля – «Милые безделушки». Мастер-классы и творческое общение в музейной мастерской (изготовление подарков, елочных игрушек, роспись ангелов, рисование зимних пейзажей).
- 20 декабря – 30 января – «сНежно». Выставка зимних пейзажей в музейных экспозициях и выставки ёлочных игрушек из коллекции Оренбургского музея изобразительных искусств.
- 24 декабря – 26 февраля - «Зима на вкус». Кулинарные мастер-классы в музейном кафе (роспись коврижки, секреты изборских блинов, традиции русского чаепития).
- 24 декабря - 25 февраля - «Эх, старина! Дыры да заплаты». Лекции о быте, праздниках и традициях русских крестьян.
- 1 января – 8 января – встречай Рождество и Новый 2023 год в Изборске! Экскурсии, интерактивные программы, новогодняя почта.
- 14 января, 4 февраля, 25 февраля - «Родные сказки». Фольклорная программа в доме купца Шведова. Можно услышать народные сказки, главные герои которых-игрушки из коллекции музея-заповедника «Изборск».
- 25 февраля - встречай весну в Изборске! Изборская Масленица.
Подробное расписание мероприятий можно узнать на сайте музея или в группе в социальной сети «ВКонтакте» .
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Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей, ПЛН FM и Центр Деловой Информации.