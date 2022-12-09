Культура

Юные музыканты из Псковской области выступили в Музее Победы на Поклонной горе

Концерт «Мы чтим вашу память, герои» прошёл в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 9 декабря. Перед гостями выступил творческий коллектив театра детской песни «Летний дождь» из города Великие Луки. Праздник прошел в рамках всероссийского фестиваля «Я люблю Россию», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Концерт открыло музыкальное приветствие композитора Григория Гладкова. Затем юные таланты исполнили как военные, так и народные песни. Зрители тепло встречали все музыкальные номера.

Молодые вокалисты из Псковской области также осмотрели экспозиции и выставки музея, побывали в величественных залах главного военно-исторического музея страны.

Фестиваль «Я люблю Россию. Патриотизм, инновации, творчество» собирает разнообразные творческие, научные проекты и просветительские работы. Кроме этого, на мероприятии проводятся и тематические презентации как литературной направленности, так и конкурсных работ лауреатов престижных художественных выставок. В рамках фестиваля проводятся и культурные акции.