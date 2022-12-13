Культура

Концерт с показом мод пройдет в Поганкиных палатах 16 декабря

Концерт с показом мод пройдет в Поганкиных палатах 16 декабря в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Артисты ансамбля «Уграда» продемонстрируют зрителям коллекцию костюмов, изготовленных по образцам праздничных женских нарядов Торопецкого уезда Псковской губернии. Помимо этого, гости увидят уникальные авторские народные костюмы из конского волоса и традиционные бурятские наряды.

Сопровождаться дефиле будет ярким исполнением фольклорных произведений народа, чей костюм будет демонстрироваться на подиуме.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).

Стоимость: 250 руб./чел. – взрослые, 150 руб./чел. – школьники, студенты, пенсионеры, 300 руб./чел. – по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Запись по телефону: +78112663311.