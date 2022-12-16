Культура

Народный костюм Забайкальского края представили в Поганкиных палатах Пскова

Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» прошёл в Поганкиных палатах в честь закрытия Года культурного наследия народов России 16 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фольклорный ансамбль «Уграда» города Пскова продемонстрировал образцы праздничного женского наряда Торопецкого уезда Псковской губернии, отличительной чертой которого является головной убор «Шишак». Также коллектив исполнил традиционные песни Псковского края. Одна из них - песня, записанная в Куньинском районе, вторая песня - «На моречке, на моряночке». Также ансамбль продемонстрировал традиционную женскую пляску области.

Мастера народного костюма из читинского народного самодеятельного коллектива «Театр моды "Морин эрдэни"» Дарима Жалсанова и Цыбикма Берзина презентовали одежду из конского волоса и бурятские традиционные костюмы.

Организатором фестиваля выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области. Фестиваль проходит с 2000 года в разных муниципальных образованиях области.