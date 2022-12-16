Музыкальный спектакль «Летучий корабль» представят в Родинском ДК

Музыкальный спектакль «Летучий корабль» по одноимённому культовому мультфильму и народной сказке подготовили в Родинском Доме культуры в Псковском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей сообщила художественный руководитель ДК Алина Глазкова.
Премьера спектакля состоится 24 декабря в 15:00.
В нём задействованы артисты театральной студии «Четвёртая стена» и хореографического коллектива «Терпсихора».
Под мелодии уже знакомых с детства песен зрители заново откроют для себя известную историю о невероятных мечтах, о чувствах и волшебстве.
После спектакля организуют встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
ДК даст благотворительные концерты для детей из семей мобилизованных.
За актуальным расписанием можно следить в группе «Родинский ДК».