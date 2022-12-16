Культура

Музыкальный спектакль «Летучий корабль» представят в Родинском ДК

Музыкальный спектакль «Летучий корабль» по одноимённому культовому мультфильму и народной сказке подготовили в Родинском Доме культуры в Псковском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей сообщила художественный руководитель ДК Алина Глазкова.

Премьера спектакля состоится 24 декабря в 15:00.

В нём задействованы артисты театральной студии «Четвёртая стена» и хореографического коллектива «Терпсихора».

«Ребята сделали эту постановку сами, по сути мы им только помогали с точки зрения режиссуры и декораций, профессионально записывали песни. В целом постановка держится на инициативе подростков и их любви к этой сказке. В целом наш Дом культуры для местных детей – это место, где можно позаниматься в кружке, но это ещё место, где они отдыхают, социализируются, учатся, помогают и развивают свой творческий потенциал», – отметила Алина Глазкова.

Под мелодии уже знакомых с детства песен зрители заново откроют для себя известную историю о невероятных мечтах, о чувствах и волшебстве.

После спектакля организуют встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

ДК даст благотворительные концерты для детей из семей мобилизованных.

За актуальным расписанием можно следить в группе «Родинский ДК».