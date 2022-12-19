Культура

Посвященная Успенской церкви в Мелётово выставка откроется в Пскове

Выставка «Поставиша церковь камену на Мелётове», приуроченная к 560-летию создания уникального памятника архитектуры и монументальной живописи – церкви Успения, откроется во Дворе Постникова в Пскове 23 декабря. В Псковской летописи от 1462 года было сообщено о завершении строительства каменного храма, заказчиками которого выступили псковские посадники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Партнерами выставки выступили Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря, Государственный архив Псковской области, а также частные лица. В 2017 году ВХНРЦ имени Грабаря уже реализовывал проект, посвященный итогам многолетнего изучения фресок Успенской церкви художником-копиистом Адольфом Овчинниковым.

На выставке во Дворе Постникова представят копии-реконструкции настенных росписей храма, в том числе практически недоступных фресок барабана Успенской церкви, редкие документы из фондов архива и музея, подлинные фрагменты настенных росписей из археологических раскопок, реставрационные чертежи 1950-х и 1960-х годов, фотофиксация практически всех работ, проводимых в памятнике. Большая часть предметов будет показана впервые.

Выставка будет работать с 24 декабря по 30 апреля во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2).