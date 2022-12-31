Культура

Библиотечный мюзикл прошёл в Пскове с аншлагом

Первый в истории Пскова библиотечный мюзикл с элементами цирка прошёл с аншлагом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Спектакль "Как Василёвка ёлку ждала" прошёл с аншлагом. Перед его началом библиотекари ставили в читальном зале дополнительный ряд стульев, поскольку желающих оказалось намного больше, чем предполагалось

«Созданный силами сотрудников псковской Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва мюзикл снискал оглушительный успех у читающей публики. В сочинённой библиотекарями пьесе оказалось много шуток по мотивам всеми любимых советских кинокомедий, а тайная жизнь Историко-краеведческой библиотеки, как выяснилось, полна захватывающих сюжетов и неожиданных поворотов. По ходу представления библиотекарям надо было и к новогодним праздникам как следует подготовиться, и вовремя сдать все статистические отчёты. Но в итоге всё закончилось хорошо: к назначенному часу они успели и ёлочку нарядить, и "выполнить план по выполненным планам". И всё это припеваючи да приплясывая», - рассказали в библиотеке.

Заведующая библиотекой имени И.И. Василёва Людмила Русанова исполнила для своих читателей песню из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» - «Вдруг как в сказке скрипнула дверь». Дрессированное животное, наряженная Снегурочкой гончая аусси по кличке Джея, тоже сыграла свою роль.

«Поэтому в зале шутили, что это первое в мировой истории библиотечное представление с цирковыми элементами», - заметили в библиотеке.

Праздник завершился традиционным хороводом вокруг ёлки и зажжением бенгальских огней. Посмотреть мюзикл можно по ссылке.