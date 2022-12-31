Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодняя акция на Geely
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
Новая «Пчёлка» в Пскове
100 псковских миллионеров
Курс на 2023 ЛОНГРИД
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
новое в недвижимости
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Бюджет по 15 округу на 2023 год
Газ в быту
рост тарифов
Господин Рейтингомер
лонгрид кушать подано
экватор в облсовпрофе
карта скидок от профсоюза
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
 
 
 
ещё Культура 31.12.2022 10:530 Опубликована новогодняя афиша Псковского музея-заповедника 07.01.2023 13:250 Библиотечный мюзикл прошёл в Пскове с аншлагом 07.01.2023 09:190 «…Через камни умершие общаются с живыми»: новую «Михайловскую пушкиниану» разместили в Интернете 06.01.2023 20:500 «Кремлёвский квиз» пройдет в Пскове 06.01.2023 20:041 Посетить музей-заповедник «Изборск» возможно по единому билету 06.01.2023 15:451 «Новый Иерусалим» появился на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО
 
 
 
Самое популярное 04.01.2023 13:210 Шесть человек пострадали в ночном ДТП в Псковском районе 05.01.2023 19:452 Интерактив: Ни разу такой пробки даже близко не видел 01.01.2023 14:070 Постновогодний Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ 03.01.2023 23:170 ДТП в Псковской области унесло жизнь женщины, двое детей госпитализированы 05.01.2023 13:232 Гидрометцентр назвал причины сильного похолодания в России
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Библиотечный мюзикл прошёл в Пскове с аншлагом

07.01.2023 13:25|ПсковКомментариев: 0

Первый в истории Пскова библиотечный мюзикл с элементами цирка прошёл с аншлагом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Спектакль "Как Василёвка ёлку ждала" прошёл с аншлагом. Перед его началом библиотекари ставили в читальном зале дополнительный ряд стульев, поскольку желающих оказалось намного больше, чем предполагалось

«Созданный силами сотрудников псковской Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва мюзикл снискал оглушительный успех у читающей публики. В сочинённой библиотекарями пьесе оказалось много шуток по мотивам всеми любимых советских кинокомедий, а тайная жизнь Историко-краеведческой библиотеки, как выяснилось, полна захватывающих сюжетов и неожиданных поворотов. По ходу представления библиотекарям надо было и к новогодним праздникам как следует подготовиться, и вовремя сдать все статистические отчёты. Но в итоге всё закончилось хорошо: к назначенному часу они успели и ёлочку нарядить, и "выполнить план по выполненным планам". И всё это припеваючи да приплясывая», - рассказали в библиотеке.

Заведующая библиотекой имени И.И. Василёва Людмила Русанова исполнила для своих читателей песню из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» - «Вдруг как в сказке скрипнула дверь». Дрессированное животное, наряженная Снегурочкой гончая аусси по кличке Джея, тоже сыграла свою роль. 

«Поэтому в зале шутили, что это первое в мировой истории библиотечное представление с цирковыми элементами», - заметили в библиотеке.

Праздник завершился традиционным хороводом вокруг ёлки и зажжением бенгальских огней. Посмотреть мюзикл можно по ссылке

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 253 человека
07.01.2023, 13:250 Библиотечный мюзикл прошёл в Пскове с аншлагом 07.01.2023, 13:050 Новогоднее украшение фасада многоквартирного дома обсуждают псковичи в Сети. ФОТО 07.01.2023, 12:470 Об изменениях правил проверки водителей на алкоголь предупредил юрист 07.01.2023, 12:280 Борис Елкин: Рождество - это один из великих, долгожданных и радостных праздников
07.01.2023, 12:100 Страусята впервые гуляют по снегу в псковском подворье. ВИДЕО 07.01.2023, 11:521 Моторный отсек автомобиля горел на трассе в Острове 07.01.2023, 11:330 Почти 70% жителей СЗФО хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году - исследование 07.01.2023, 11:151 Рождественские службы прошли в 109 церквях и храмах Псковской области
07.01.2023, 10:560 Чемпионка мира по спортивной аэробике провела мастер-класс для юных псковичей 07.01.2023, 10:350 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством 07.01.2023, 10:160 Учитель из Великих Лук провела урок русского языка на всю страну 07.01.2023, 09:570 Актриса Алёна Бабенко посетила Псковский театр драмы
07.01.2023, 09:380 Полнолуние перед Рождеством запечатлел псковский астрофотограф 07.01.2023, 09:190 «…Через камни умершие общаются с живыми»: новую «Михайловскую пушкиниану» разместили в Интернете 07.01.2023, 09:080 80-летие со дня освобождения города готовятся отметить в Великих Луках 07.01.2023, 00:020 Митрополит Тихон поздравил жителей Псковской области с Рождеством
07.01.2023, 00:010 Рождество Христово празднуют православные 7 января 06.01.2023, 22:000 Псковским водителям напомнили об опасности железнодорожных переездов 06.01.2023, 21:403 Восьмилетний россиянин умер после падения в канализацию 06.01.2023, 21:150 Дерматолог раскрыла алгоритм восстановления кожи после праздников
06.01.2023, 20:500 «Кремлёвский квиз» пройдет в Пскове 06.01.2023, 20:300 Обрушившаяся печь насмерть придавила 90-летнюю россиянку 06.01.2023, 20:041 Посетить музей-заповедник «Изборск» возможно по единому билету 06.01.2023, 19:403 Россиянам перечислили наименее полезные продукты праздничного стола
06.01.2023, 19:161 Псковские полицейские обеспечат безопасность во время Рождественских богослужений 06.01.2023, 18:510 Россиянка устроила перестрелку с полицейскими 06.01.2023, 18:350 Психиатр назвала основные различия тревожного состояния и депрессии 06.01.2023, 18:120 Активисты облили краской фасад экологического министерства в Париже
06.01.2023, 17:450 Никольский собор готовят к Рождественским праздникам в Порхове 06.01.2023, 17:200 Россиянам рассказали, как обналичить подарочный сертификат 06.01.2023, 16:550 Двое россиян упали в яму с кипятком и погибли 06.01.2023, 16:330 Скоропостижно скончался бывший директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселёв
06.01.2023, 16:080 Юрист объяснила, когда выгоднее брать отпуск в 2023 году 06.01.2023, 15:451 «Новый Иерусалим» появился на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО 06.01.2023, 15:440 В Пскове прошёл юбилейный творческий вечер поэта Александра Питиримова 06.01.2023, 15:200 Россиян призвали ориентироваться на реальные потребности и желания детей
06.01.2023, 14:551 Елка главы города Пскова прошла в областном центре. ФОТО 06.01.2023, 14:300 Чем отличаются псковские любители собак и кошек - опрос 06.01.2023, 14:050 Врач рассказал, о какой патологии могут говорить холодные руки 06.01.2023, 13:431 Интерактив: Загнивающее искусство
06.01.2023, 13:200 Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в Дедовичах 06.01.2023, 12:540 Глухонемого мужчину продолжают искать в Пскове 06.01.2023, 12:300 Рождественский концерт органной музыки пройдет в Пскове 06.01.2023, 12:050 Автомобиль Audi загорелся в Пскове
06.01.2023, 11:450 Тела двух сожителей обнаружили в Великолукском районе 06.01.2023, 11:250 Юрист рассказал, как вернуть ненужный подарок в магазин 06.01.2023, 11:010 Автомобиль врезался в столб на Рижском проспекте в Пскове 06.01.2023, 10:520 Псковские росгвардейцы обеспечат безопасность проведения Рождественских мероприятий
06.01.2023, 10:300 Россиянам дали советы по ведению семейного бюджета 06.01.2023, 10:072 Почти половина жителей Псковской области негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год - опрос 06.01.2023, 09:450 Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Великих Луках 06.01.2023, 09:221 Эксперт рассказал, как подобрать подарок к Рождеству
06.01.2023, 09:000 Экономист дала финансовые советы 30-летним 05.01.2023, 22:003 В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за холодов 05.01.2023, 21:470 Останки трех советских бойцов нашли псковские поисковики 05.01.2023, 21:230 Два человека заразились COVID-19 в Псковской области за сутки
05.01.2023, 21:010 Два автомобиля столкнулись в центре Пскова 05.01.2023, 20:410 Псковских водителей просят соблюдать правила перевозки детей на период зимних каникул 05.01.2023, 20:250 «Библиосумерки» прошли в библиотеке Стругокрасненского района 05.01.2023, 20:020 McDonalds планирует уйти из Казахстана из-за нарушения поставок мяса из России
05.01.2023, 19:452 Интерактив: Ни разу такой пробки даже близко не видел 05.01.2023, 19:240 Более 2,3 тысяч заявок от беременных псковичек принял социальный фонд 05.01.2023, 19:055 Режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии 05.01.2023, 18:400 Путин поручил Шойгу на время прекратить огонь по всей линии соприкосновения на Украине
05.01.2023, 18:210 Псковичей предупреждают о пожарах из-за аномальных морозов в России 05.01.2023, 18:040 Как не заболеть на новогодних каникулах: правда и мифы о профилактике и лечении гриппа 05.01.2023, 17:460 31 великолучанин стал кандидатом в мастера спорта в 2022 году 05.01.2023, 17:205 Роскосмос будет сотрудничать с Зимбабве в вопросах создания и запуска малых спутников
05.01.2023, 17:030 О мерах поддержки участникам СВО в 2023 году рассказал Александр Козловский 05.01.2023, 16:420 Псковичам напоминают о порядке действий в случае утраты и обнаружения оружия 05.01.2023, 16:210 Начались демонтажные работы большой звонницы Псково-Печерского монастыря 05.01.2023, 16:030 До -12 градусов прогнозируют в Псковской области 6 января
05.01.2023, 15:440 V Межмуниципальный фестиваль «Вернём каши на столы наши» проходит в Порхове 05.01.2023, 15:190 Владельцев iPhone призвали обновить приложение «Госуслуги» 05.01.2023, 15:023 Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили в России 1 млрд рублей на третий день проката 05.01.2023, 14:452 Борис Елкин подвел итоги года по развитию спортивной инфраструктуры
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru